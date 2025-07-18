Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщили в Управлении коммуникаций, стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган выразил обеспокоенность тем, что после ухода сирийских сил безопасности из эс-Сувейды в регионе вспыхнули столкновения, создающие угрозу для всей страны. Он подчеркнул важность недопущения нарушений суверенитета и территориальной целостности Сирии, в том числе со стороны Израиля.

Глава турецкого государства также подтвердил, что Анкара выступает за восстановление стабильности и безопасности в Сирии и желает скорейшего восстановления страны.

Кроме того, президент Эрдоган заявил о готовности Турции вновь взять на себя роль организатора переговоров между Россией и Украиной, когда стороны определятся с датами.