Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 19 марта проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Главная тема беседы — прошедшие телефонные переговоры американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

Во время разговора Путин согласился на 30-дневное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру. Это лишь малая часть соглашения: изначально Украина настаивала на полном прекращении огня на 30 дней. Россия отказалась, предложив лишь ограничить удары по энергетическим объектам.

Зеленский заявил, что Киев согласен соблюдать эту договоренность, но ожидает подробностей соглашения. Об этом он сообщил журналистам в ходе онлайн-брифинга 18 марта из Хельсинки.

«Мы поддержим такое предложение, но нам важны детали, — сказал Зеленский. — Что именно обсуждали стороны? Какие обязательства взяты? После того как мы получим полную информацию от американского президента, подготовим свой ответ».

После разговора с Трампом Кремль выпустил заявление, в котором потребовал полного прекращения иностранной военной помощи Украине как «ключевого условия для предотвращения эскалации». Зеленский отверг этот ультиматум.

«Серьезные партнеры на такое не пойдут… Это не игра, где Путин диктует правила, — заявил он. — Я уверен, что помощь продолжится. США, европейские коллеги — мы на связи, предательства со стороны партнеров не будет».

Украина продолжает призывать к прекращению атак на энергетику, порты и зерновые коридоры. 19 марта также должен состояться обмен пленными по формуле 175 на 175.

Тем временем Bloomberg со ссылкой на источники в Москве сообщил, что Россия добивается полного прекращения западных поставок вооружений Украине, но ее «минимальная цель» — пауза в помощи от США. Чтобы Киев не получал разведданные от американцев.

По данным агентства, Путин настаивает, что перемирие возможно только при отказе Киева от мобилизации и подготовки войск. Однако таких же ограничений для российской армии не предусмотрено.



