Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии Вашингтон передает российской стороне предложение о прекращении боевых действий.

«Мы сейчас передадим это предложение российской стороне и надеемся, что они скажут «да» миру. Мяч теперь на их стороне», — сказал Рубио.

По его словам, президент США хочет завершения войны, а Украина сделала «конкретный шаг в этом направлении». Он выразил надежду, что Москва ответит взаимностью.

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц отметил, что Украина «совершенно очевидно» поддерживает подход Вашингтона к урегулированию и разделяет стремление президента США к прекращению боевых действий.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев готов принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня. По его словам, перемирие может быть продлено, если Россия согласится на его условия и будет выполнять соглашение.

«США сообщат России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира», — написал Ермак.

Кроме того, США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют поддержку Украины в сфере безопасности.

В ходе переговоров стороны обсудили обмен военнопленными между Киевом и Москвой, а также возвращение принудительно вывезенных украинских детей.

Еще одной темой стало сотрудничество в области редкоземельных металлов. Ермак сообщил, что президенты Украины и США договорились заключить соответствующее соглашение как можно скорее.