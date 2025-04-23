Всемирный экономический форум (ВЭФ) объявил о начале независимого расследования в отношении своего основателя Клауса Шваба. Поводом стало анонимное письмо, предположительно подписанное действующими и бывшими сотрудниками организации. По данным Wall Street Journal, письмо содержало обвинения в финансовых злоупотреблениях и ненадлежащем обращении с персоналом.

Совет ВЭФ единогласно поддержал решение Комитета по аудиту и рискам начать проверку. В письме также фигурирует имя супруги Шваба — Хильде Шваб, которую обвиняют в использовании ресурсов форума для личных поездок. Клаус Шваб отверг все обвинения, сообщает WSJ.

«Решение было принято после консультаций с внешними юристами и соответствует нашим фидуциарным обязанностям», — говорится в заявлении организации. Проверку проведет комитет с привлечением независимых экспертов.

Шваб, основавший ВЭФ в 1971 году, объявил об уходе с поста председателя и из совета попечителей 22 апреля, без объяснения причин. Хотя в 2023 году он уже сложил полномочия исполнительного председателя, планировал остаться в совете до 2027 года. Однако ушел немедленно после внеочередного заседания правления в воскресенье.