Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей готовности подписать мирный договор с Азербайджаном, текст которого уже полностью согласован сторонами.

«Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания. Я готов поставить свою подпись под согласованным проектом», — написал премьер Армении в соцсети Х.

Это заявление последовало за сообщением главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, который 13 марта подтвердил, что Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного соглашения.

«Армянская сторона сообщила о том, что приняла последние два пункта, остающиеся открытыми. Работа над текстом завершена», — сказал Байрамов.

Министр иностранных дел Азербайджана также подчеркнул, что для достижения полноценного мира необходимо выполнение дополнительных условий. В частности, из Конституции Армении должны быть исключены территориальные претензии к Азербайджану.

«Внесение соответствующих изменений в Конституцию Армении является одним из необходимых условий мира», — заявил Байрамов.

Кроме того, по словам азербайджанского дипломата, должна быть упразднена Минская группа, ранее выступавшая международным посредником в карабахском конфликте.