ТУРЦИЯ
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Анкара и Каир обсудили ситуацию в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси подчеркнул важность совместных усилий для прекращения насилия в Газе и достижения устойчивого мира
Анкара и Каир обсудили ситуацию в Газе
Реджеп Тайип Эрдоган и Абдельфаттах ас-Сиси / AA
29 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Египтом, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что согласованные действия Турции и Египта по вопросам, затрагивающим регион, имеют особую важность.

Он подчеркнул, что возобновившийся геноцид в Газе после нарушения Израилем режима прекращения огня должен быть немедленно остановлен. Эрдоган заявил, что сотрудничество Анкары и Каира может способствовать установлению постоянного перемирия и достижению мира.

Глава турецкого государства подтвердил, что Турция продолжит поддерживать палестинский народ и отправлять гуманитарную помощь через порт Эль-Ариш. Он также выразил благодарность Египту за оказанную поддержку.

В завершение беседы Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Абдельфаттаха ас-Сиси с праздником Рамадан.

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