Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Египтом, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что согласованные действия Турции и Египта по вопросам, затрагивающим регион, имеют особую важность.

Он подчеркнул, что возобновившийся геноцид в Газе после нарушения Израилем режима прекращения огня должен быть немедленно остановлен. Эрдоган заявил, что сотрудничество Анкары и Каира может способствовать установлению постоянного перемирия и достижению мира.

Глава турецкого государства подтвердил, что Турция продолжит поддерживать палестинский народ и отправлять гуманитарную помощь через порт Эль-Ариш. Он также выразил благодарность Египту за оказанную поддержку.

В завершение беседы Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Абдельфаттаха ас-Сиси с праздником Рамадан.