ПОЛИТИКА
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Вашингтон: Иран в ответе за хуситов
В ходе авиаударов США по Йемену уничтожены несколько высокопоставленных лидеров хуситов, заявил советник по национальной безопасности Майк Уолтц
Вашингтон: Иран в ответе за хуситов
Майк Уолтц / Reuters
17 марта 2025 г.

В результате авиаударов США по Йемену были уничтожены несколько высокопоставленных лидеров хуситов. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Майк Уолтц.

По его словам, нынешние удары отличаются от тех, что проводились при Джо Байдене.

«Разница в том, что сейчас мы в первую очередь нацелены на руководство хуситов и, во-вторых, привлекаем Иран к ответственности», – заявил он.

Уолтц обвинил Тегеран в поддержке хуситов и дестабилизации региона.

«Иран не только угрожает американским военным кораблям, но и оказывает поддержку хуситам в блокировке двух ключевых мировых торговых маршрутов», – отметил он.

Советник напомнил, что президент Дональд Трамп не допустит обладания Ираном ядерным оружием.

«Иранская ядерная программа включает не только обогащение урана, но и развитие ракетных технологий и вооружений. Они либо откажутся от этих разработок под международным контролем, либо столкнутся с рядом других последствий», – подчеркнул Уолтц.

7 марта хуситы дали Израилю четырехдневный срок на открытие гуманитарных коридоров в Газу, угрожая возобновить морские атаки.

15 марта Дональд Трамп объявил в Truth Social, что отдал приказ о «массированном ударе» по хуситам в Йемене.

В ответ лидер движения Абдулмалик аль-Хуси заявил, что новая атака США лишь усилит военный потенциал движения.

«Американские военные корабли и самолеты теперь являются нашими законными целями», – заявил он.

По данным хуситов, в результате авиаударов США и Великобритании по нескольким городам Йемена, включая Сану, погибли 53 человека, еще 98 получили ранения.

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