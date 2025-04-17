ТУРЦИЯ
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Турция верит в мир и готова брать на себя ответственность
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет и дальше прилагать усилия для мира в регионе и продолжит борьбу с терроризмом
Турция верит в мир и готова брать на себя ответственность
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
17 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением на церемонии окончания базового курса для коммандос. Он подчеркнул, что Турция всегда стоит на стороне мира и стабильности.

«Мы искренне хотим, чтобы во всех соседних странах царил мир. Новые конфликты в регионе нам не нужны», — заявил Эрдоган. Он добавил, что Турция выступает за прекращение бойни в Газе, восстановление мира в Сирии и справедливое окончание войны между Россией и Украиной.

«Мы говорим это не ради громких фраз, а потому что искренне верим в мир. Мы продолжим бороться и брать на себя ответственность», — отметил глава государства.

Эрдоган отдельно обратился к военнослужащим, напомнив о достигнутом прогрессе в борьбе с терроризмом. Он отметил, что успешные операции значительно ослабили присутствие террористических организаций в стране, а благодаря действиям за рубежом — в Сирии и Ираке — терроризм подавляется еще на подходе к границам.

«Теперь мы выходим на новый этап. Ради Турции без террора мы усилим наше единство и сделаем все необходимое. Мы терпеливо и последовательно вели этот процесс — и будем вести его до конца», — заявил он.

Президент также подчеркнул стратегическую важность водных ресурсов, назвав их «самым ценным ресурсом XXI века». Он предупредил о рисках, связанных с климатическими изменениями, ростом населения и урбанизацией.

«Мы все чаще сталкиваемся с засухами, наводнениями, лесными пожарами. Недавние заморозки — еще одно напоминание об этом. Ученые предупреждают: дальше может быть только хуже», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не является водно-обеспеченной страной, и призвал к бережному и грамотному управлению водными ресурсами.

«Это уже не вопрос выбора. Это вопрос национальной безопасности. Мы исходим именно из этого, определяя нашу политику в водной сфере», — заключил президент.

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