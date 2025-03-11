ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: мы готовы полностью прекратить огонь
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласен на 30-дневное прекращение огня, предложенное США, и ждет, когда Вашингтон убедит Россию поддержать эту инициативу
Зеленский: мы готовы полностью прекратить огонь
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
11 марта 2025 г.

Украина приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня, однако окончательное решение зависит от позиции России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, комментируя итоги переговоров украинской и американской делегаций в Джидде.

По его словам, на встрече Киев предложил три ключевых инициативы: «тишина в небе», «тишина на море» и «освобождение пленных».

«Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения. Я хочу поблагодарить президента Трампа за конструктивный разговор наших команд», — заявил Зеленский.

Он отметил, что США предложили пойти дальше и установить полное перемирие на 30 дней, которое должно охватить не только прекращение ракетных и дроновых атак, но и боевые действия на всей линии фронта.

«Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся — в тот момент тишина заработает», — подчеркнул Зеленский.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии Вашингтон передает российской стороне предложение о прекращении боевых действий.

«Мы сейчас передадим это предложение российской стороне и надеемся, что они скажут «да» миру. Мяч теперь на их стороне», — сказал Рубио.

По его словам, президент США хочет завершения войны, а Украина сделала «конкретный шаг в этом направлении». Он выразил надежду, что Москва ответит взаимностью.

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц отметил, что Украина «совершенно очевидно» поддерживает подход Вашингтона к урегулированию и разделяет стремление президента США к прекращению боевых действий.

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