ТУРЦИЯ
2 min read
Президент Эрдоган: «Самые трудные времена для Сирии позади»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит оказывать поддержку Сирии и готова способствовать установлению мира в Газе
Президент Эрдоган: «Самые трудные времена для Сирии позади»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
10 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 15-й конференции послов, где озвучил основные направления внешней и внутренней политики страны. Эрдоган отметил растущую ответственность Министерства иностранных дел в условиях глобальных вызовов:

«В эпоху, когда международные организации не справляются с задачами, а мировая система зашла в тупик, Турции необходимо динамично и эффективно адаптировать свою внешнюю политику».

Турецкий лидер остановился на ситуации в Газе и раскритиковал Израиль за действия, которые усугубляют напряженность:

«В Газе уже 14 месяцев продолжаются убийства, в которых погибли более 50 тыс. палестинцев. Израиль с каждым днем добавляет новые атаки, усложняя региональные проблемы. Международное сообщество игнорирует эту трагедию, что подрывает устои мировой системы. Израильская политика — это не путь к миру. Турция готова внести свой вклад, чтобы положить конец кровопролитию в Газе, и призывает все заинтересованные стороны проявить инициативу».

Говоря о Сирии, Эрдоган заявил, что страна переживает значительные изменения:

«Сирия за последние 14 дней стала свидетелем больших перемен. Режим Асада оставил за собой только руины. Злодеи потерпели поражение, а угнетенные одержали победу. Самые трудные времена остались позади».

Эрдоган напомнил, что Турция с самого начала конфликта стояла на стороне справедливости:

«С самого первого дня Турция поддерживала сирийский народ, открыв для них свои двери и сердца. Наша гуманная политика выдержала проверку временем, невзирая на критику и противодействие».

Он также упомянул о процессе возвращения сирийцев:

«Мы никогда не доверяли заявлениям режима о «прощении», так как тюрьмы Асада были настоящими человеческими бойнями. Теперь сирийский народ сталкивается с новыми вызовами, такими как восстановление страны. Турция продолжит поддерживать Сирию, и, если потребуется, мы окажем всю необходимую помощь».

Эрдоган выразил надежду, что новый этап в Сирии приведет к установлению инклюзивного и справедливого порядка: «Мы верим, что народ Сирии справится с этими вызовами и добьется победы. Турция будет с ними на этом пути».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us