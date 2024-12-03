После нескольких месяцев охоты Израиль убил Яхью Синвара, лидера ХАМАС в секторе Газа. «Мертвец среди живых», – так его назвали израильские военные в начале вторжения в Газу. Теперь это пророчество сбылось. Но действительно ли смерть Синвара что-то изменит?

История знает немало примеров, когда Израиль устранял ключевых лидеров палестинского сопротивления. Халиль аль-Вазир, известный как Абу Джихад, один из основателей ФАТХ. Аббас аль-Мусави из «Хезболлы». Фатхи Шкаки из «Исламского джихада». Ахмед Ясин, духовный лидер ХАМАС. Все они пали от рук израильских спецслужб. Их смерти стали легендами, укрепившими миф об искусности израильской разведки. Но что изменилось?

После гибели аль-Мусави «Хезболла» под руководством Насраллы стала сильнейшей негосударственной военизированной организацией в регионе. Убийство Шкаки не помешало «Исламскому джихаду» продолжать запускать ракеты по израильской территории. Смерть шейха Ясина не заставила его преемников пересмотреть свою стратегию. Некоторые аналитики полагают, что убийство Синвара вместе с другими лидерами ХАМАС – главой политбюро движения Исмаилом Ханией, заместителем лидера ХАМАС Салеха аль-Арури, военным командиром Мухаммедом Дейфом и его заместителем Марваном Иссой – наконец-то сломит хребет организации... Но история учит нас другому. Месть и сопротивление – это не просто тактика, это часть идентичности.

Сам Синвар верил, что его насильственная смерть станет вдохновением для нового витка сопротивления. Более того, убийство Синвара не решает фундаментальной проблемы – кто будет управлять Газой? Спустя год после начала конфликта у Израиля нет малейшего понимания, как будет управляться Газа. Наиболее вероятный сценарий – превращение сектора в несостоявшееся государство.

События 7 октября и последующее разрушение Газы – это только начало. Израильская военная тактика в секторе становится моделью будущих войн. Некоторые члены израильского правительства открыто говорят о политике этнических чисток. Мы уже видим реализацию этой политики на Западном берегу: разрушение Дженина, блокада больниц в Тубасе, атаки на гражданскую инфраструктуру.

Палестинский вопрос неразрывно связан с региональной динамикой. Некоторые в Вашингтоне хотели бы верить, что жители Ближнего Востока привязаны к палестинской проблеме лишь эмоционально или из-за манипуляций Ирана. Продолжающиеся волнения в регионе показывают, что это объяснение далеко от правды.

В такой среде ХАМАС, даже ослабленный и дезорганизованный, выживет и, возможно, даже окрепнет. Газа разрушена, палестинцы массово перемещены, и восстановление общества Газы займет годы. Но Палестина больше, чем Газа. Без отклонения от нынешнего израильского курса на оккупацию и угнетение трагедия будет только продолжаться.