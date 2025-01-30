Популярность Дональда Трампа снизилась после серии спорных исполнительных указов. Его рейтинг одобрения упал с 47% до 45%, а неодобрения вырос с 39% до 46%. Это следует из свежего опроса Reuters/Ipsos.

Наибольшее сопротивление вызвало решение переименовать Мексиканский залив в «Американский залив» - против выступили 70% опрошенных. Также 59% респондентов не поддержали попытку отменить «право земли» - предоставление гражданства детям, родившимся в США, даже если их родители находятся в стране нелегально.

Американцы разделились в оценке закрытия федеральных офисов по вопросам разнообразия и инклюзивности (DEI): 51% против, 44% за. Партийный раскол проявился и в отношении к союзнику Трампа Илону Маску: 75% республиканцев относятся к нему положительно, 90% демократов - отрицательно.

Среди позитивных для Трампа показателей - поддержка его иммиграционной политики (48% за, 41% против) и одобрение замораживания найма федеральных служащих (49% за, включая 43% демократов).

Опрос проводился онлайн с 24 по 26 января среди 1034 взрослых американцев. Погрешность составляет около 4 процентных пунктов.