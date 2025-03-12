Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш передаст послание Дональда Трампа руководству Ирана, сообщили в иранском МИД. Неделю назад американский президент заявил, что отправил письмо с призывом к переговорам по новой ядерной сделке.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг возможность диалога под давлением. На следующий день президент Масуд Пезешкиан заявил, что не будет вести переговоры с США в условиях угроз, добавив: «Делайте что хотите».

Гаргаш должен встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в среду, сообщили иранские государственные СМИ.

Вашингтон возобновил политику «максимального давления» на Иран, стремясь обнулить нефтяной экспорт страны. В 2018 году Трамп вышел из ядерной сделки 2015 года и ввел санкции, что привело к экономическому кризису в Иране. С тех пор Тегеран стал наращивать уровень обогащения урана, приблизившись к 90% – порогу, необходимому для создания ядерного оружия.

Аракчи подверг критике заседание Совбеза ООН по ядерной программе Ирана, назвав его «странным и вызывающим сомнения в добросовестности инициаторов». Встреча была запрошена шестью странами, включая США и Великобританию, на фоне роста запасов урана высокой степени обогащения.

Аракчи также сообщил, что Иран готовится к пятому раунду переговоров с Францией, Великобританией и Германией в рамках ядерной сделки, а также подтвердил встречу с представителями России и Китая в Пекине в пятницу.

«Наши переговоры с Европой продолжаются и будут продолжаться, однако любое давление со стороны Совета Безопасности ООН или руководства МАГАТЭ поставит под сомнение их легитимность», — заявил он в интервью государственным СМИ.