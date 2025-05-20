ВОЙНА В УКРАИНЕ
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ЕС и Британия усилили санкции после отказа России прекращать огонь
Европа делает ставку на давление, в то время как США дистанцируются от усилий по прекращению войны в Украине
ЕС и Британия усилили санкции после отказа России прекращать огонь
/ Reuters
19 часов назад

Европейский союз и Великобритания объявили о новом крупном пакете санкций против Москвы — на фоне неудачной попытки президента США Дональда Трампа добиться уступок от российского лидера Владимира Путина во время телефонного разговора 19 мая.

Великобритания ввела ограничения против десятков компаний и структур, поддерживающих российскую военную, энергетическую и финансовую инфраструктуру. Почти одновременно глава дипломатии ЕС Кайя Каллас подтвердила одобрение 17-го пакета санкций, включая меры против около 200 судов «теневого флота», используемых Москвой для обхода нефтяного эмбарго.

Заявление ЕС и Лондона прозвучало также на фоне отказа США пока присоединяться к новому санкционному давлению.

В Киеве сочли, что звонок лишь подтвердил неизменность позиции Кремля. Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает настаивать на требованиях, заведомо неприемлемых для Украины, включая вывод войск с неоккупированных территорий. «Это наша земля, и мы не отступим», — подчеркнул он в вечернем обращении в понедельник.

«Санкции имеют значение, и я благодарен всем, кто делает их ощутимыми для тех, кто развязал эту войну, — прокомментировал Зеленский шаги Лондона и Брюсселя в своем посте на Х во вторник. — Очевидно, что Россия пытается выиграть время, чтобы продолжить свои войну и оккупацию».

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