ТУРЦИЯ
3 мин чтения
Анкара опровергла дезинформацию BBC
Администрация президента Турции выступила с опровержением публикации BBC о якобы ведущейся войне против курдов в Сирии
Анкара опровергла дезинформацию BBC
Управление коммуникаций администрации президента Турции / AA Archive
26 февраля 2025 г.

Управление коммуникаций администрации президента Турции официально опровергло публикацию BBC под заголовком «Мы все еще в состоянии войны... Сирийские курды воюют с Турцией через месяцы после падения Асада».

Ведомство направило в британское издание опровержение, указав на необоснованность утверждений, а Центр по борьбе с дезинформацией также выступил с заявлением по этому вопросу.

В тексте опровержения Управления коммуникаций подчеркнуло, что публикация BBC содержит односторонние и вводящие в заблуждение утверждения, искажающие законную антитеррористическую деятельность Турции в Сирии.

«В публикации предпринимается попытка создать совершенно ложное представление о том, будто Турция ведет войну против курдов в Сирии. Турция придает важное значение территориальной целостности Сирии и мирной жизни ее народа, придерживаясь подхода, учитывающего интересы всех этнических и религиозных групп в стране. Турция принимала и продолжает принимать миллионы сирийцев, включая курдов, чья идентичность отрицалась, гражданские права были попраны, и которые подвергались систематическим репрессиям во времена режима Баас. Тысячи сирийцев курдского происхождения, проживающих сегодня в Турции, являются наиболее очевидным свидетельством инклюзивной и ориентированной на человека политики Турции», — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что борьба Турции с терроризмом не направлена против какой-либо этнической группы или гражданского населения. Единственной целью Турции являются террористические организации, такие как PKK/YPG и ДАЕШ, угрожающие миру и безопасности в регионе.

«Турция проявляет большую чувствительность к защите женщин и детей в регионе от вооруженных конфликтов. Операции Турции планируются с максимальной осторожностью, чтобы не нанести вред гражданскому населению, а гуманитарная помощь в регионе продолжается непрерывно. Однако тот факт, что террористическая организация PKK/YPG принудительно призывает детей, эксплуатирует женщин и использует гражданских лиц в качестве живого щита, задокументирован в международных докладах. Борьба Турции направлена на предотвращение таких нарушений прав человека и обеспечение безопасности населения в регионе», — гласит сообщение ведомства.

В заявлении также подчеркивается, что «наибольшую угрозу для нового сирийского руководства представляет присутствие PKK/YPG — сепаратистской и террористической структуры».

Ведомство указывает, что Турция поддерживает усилия нового сирийского руководства, созданного после окончания режима Баас, по установлению национального единства и сплоченности, включающих все слои общества. Будущее Сирии должно формироваться на основе инклюзивного и мирного подхода к управлению, где все этнические и религиозные группы страны выступают как равноправные граждане.

Администрация президента Турции указала, что присутствие Турции в Сирии соответствует целям международной коалиции по прекращению угрозы террористических организаций, особенно ДАЕШ, в регионе.

«Турция стала одной из стран, наиболее эффективно боровшихся с ДАЕШ, нейтрализовав десятки тысяч террористов и обеспечив безопасность региона. Кроме того, Турция обеспечила безопасность тысяч мирных жителей, бежавших от жестокости ДАЕШ, и поддержала гуманитарную помощь в регионе. Мы ожидаем, что BBC будет действовать с объективным и многосторонним журналистским подходом, а не с односторонними и ложными сообщениями, которые вводят общественность в заблуждение», — заключило Управление коммуникаций.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us