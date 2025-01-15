ПОЛИТИКА
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Россия продвигается на востоке Украины?
Российские войска сообщили о взятии Тернов и Нескучного в Донецкой области, однако украинская сторона утверждает, что продолжает отражать атаки в этих районах
Россия продвигается на востоке Украины?
Война в Украине / Reuters
15 января 2025 г.

Российские силы продолжают продвижение на востоке Украины, заявив о взятии под контроль двух населенных пунктов в Донецкой области. Согласно сообщению Министерства обороны РФ, войска заняли поселок Терны, расположенный вблизи Северска, и село Нескучное, находящееся южнее.

Украинский Генштаб в своем вечернем отчете не подтвердил информацию о потере Тернов, отметив, что этот населенный пункт был одним из восьми, подвергшихся атакам в течение 17 вооруженных столкновений за день. Также ВСУ заявили об успешной обороне Нескучного и ещё четырех населенных пунктов.

Популярный украинский блог DeepState также сообщил о российских успехах в районе Нескучного, что совпадает с заявлениями российской стороны.

На прошлой неделе Минобороны РФ объявило о захвате Курахово, важного логистического центра, а также о продвижении к Покровску — еще одному транспортному узлу, где добывается коксующийся уголь.

Согласно источникам Reuters, добыча угля в Покровске была приостановлена, что создает дополнительные сложности для металлургической отрасли Украины.

В ночь на 14 января вооруженные силы Украины провели масштабную атаку с использованием беспилотников и ракет на несколько регионов России. В результате удары пришлись по промышленным объектам, включая нефтебазу в Саратовской области, химический завод в Брянской области и газовую цистерну в Казани. В шести регионах были приостановлены полеты.

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