Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 8–9 января 2025 года посетит Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) с рабочим визитом. Основной целью поездки станет обсуждение двусторонних отношений и последних событий, связанных с кипрским урегулированием.

В рамках визита Фидан встретится с представителями властей ТРСК для консультаций по поводу предстоящей неофициальной встречи, которая планируется в Швейцарии под эгидой Генерального секретаря ООН. На встрече, кроме лидеров кипрских общин, также примут участие представители Турции, Греции и Великобритании.

2024 год ознаменовался активизацией переговоров по кипрскому вопросу. 15 октября 2024 года в Нью-Йорке при участии Генерального секретаря ООН состоялся неофициальный ужин с участием президента ТРСК Эрсина Татара и лидера греческой администрации Кипра Никоса Христодулидиса.

Однако, несмотря на усилия сторон, ООН заявила об отсутствии общего основания для начала официальных переговоров.

«Полвека переговоров на основе федеративной модели не привели к решению», — подчеркнул президент ТРСК Эрсин Татар на встрече в 2021 году в Женеве.

ТРСК выступает за двухгосударственное решение, которое поддерживается Турцией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 77-й, 78-й и 79-й сессиях Генеральной Ассамблеи ООН призвал международное сообщество признать независимость ТРСК.

«Для достижения справедливого и устойчивого решения необходимо признание суверенного равенства и равного международного статуса турок-киприотов», — заявили представители Турции.

Анкара подчеркивает, что на острове фактически существуют два независимых государства и два общества, что должно быть отражено в рамках нового подхода к урегулированию.

Турция продолжает свои усилия в качестве гаранта безопасности и партнера по развитию ТРСК. Хакан Фидан намерен обсудить в Лефкоше шаги по укреплению позиций ТРСК и подготовку к грядущим переговорам в Швейцарии.