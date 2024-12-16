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Отставка премьера Кыргызстана
Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров ушел в отставку, передав руководство Кабмином первому вице-премьеру Адылбеку Касымалиеву
Отставка премьера Кыргызстана
Акылбек Жапаров / Кабинет министров КР
16 декабря 2024 г.

Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров покинул пост главы кабинета министров и руководителя администрации президента. Пресс-служба главы государства пообещала позднее опубликовать официальное заявление.

По данным кыргызстанских СМИ, Жапаров подал заявление об отставке по собственному желанию. Однако в администрации президента подчеркнули, что кабинет министров продолжит работать в прежнем составе. Исполнять обязанности премьера временно будет первый вице-премьер Адылбек Касымалиев.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов назвал решение президента Садыра Жапарова о ротации логичным и направленным на ускорение социально-экономического развития страны.

«Однозначно, что Акылбек Жапаров войдет в историю республики в качестве государственного деятеля, который не только передал весь бесценный накопленный опыт за первые 30 лет нашей независимости, но и полностью перепрограммировал и перезапустил всю вертикаль власти, научил всех нас эффективному и добросовестному управлению и задал самую высокую планку всему госаппарату», — написал Байсалов в социальных сетях.

Акылбек Жапаров занимал пост председателя кабинета министров Кыргызстана с октября 2021 года. Его отставка стала важным шагом в ротации руководства страны, при этом правительство продолжит работу без значительных изменений.

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