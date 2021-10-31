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В Улан-Удэ провели соревнования по копанию могил на скорость
В Улан-Удэ в пятницу прошли соревнования по скоростному копанию могил. В состязании приняли участие 10 землекопов. По правилам соревнования выкопанная могила должна быть 2 метра 20 сантиметров в длину, 90 и 70 сантиметров в ширину и полтора метра в глубину. Главный приз - 30 тысяч рублей. #Россия #копаниемогилнаскорость #состязание
В Улан-Удэ провели соревнования по копанию могил на скорость / Others
31 октября 2021 г.
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