В Улан-Удэ провели соревнования по копанию могил на скорость

В Улан-Удэ в пятницу прошли соревнования по скоростному копанию могил. В состязании приняли участие 10 землекопов. По правилам соревнования выкопанная могила должна быть 2 метра 20 сантиметров в длину, 90 и 70 сантиметров в ширину и полтора метра в глубину. Главный приз - 30 тысяч рублей. #Россия #копаниемогилнаскорость #состязание