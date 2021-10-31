ПОЛИТИКА
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В Токио мужчина напал на пассажиров поезда
В Токио 20-летний мужчина напал на пассажиров поезда, разлил горючую жидкость и поджег ее. В результате пострадали не менее 15 человек, один в критическом состоянии. Происшествие случилось на одной из линий, идущей на самую загруженную в мире станцию Синдзюку. В настоящий момент злоумышленник задержан, он не оказывал сопротивления полицейским. Причины нападения выясняются. #Токио #поезд #поджег
В Токио мужчина напал на пассажиров поезда / Others
31 октября 2021 г.
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