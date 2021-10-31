В Токио мужчина напал на пассажиров поезда

В Токио 20-летний мужчина напал на пассажиров поезда, разлил горючую жидкость и поджег ее. В результате пострадали не менее 15 человек, один в критическом состоянии. Происшествие случилось на одной из линий, идущей на самую загруженную в мире станцию Синдзюку. В настоящий момент злоумышленник задержан, он не оказывал сопротивления полицейским. Причины нападения выясняются. #Токио #поезд #поджег