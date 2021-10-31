Госсовет, он же парламент Татарстана, единогласно отказался поддержать федеральный законопроект, регламентирующий, в частности, переименование должности президента республики в «главу субъекта РФ».

В обосновании решения депутаты указали, что положения законопроекта «противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства». Аналитики, пресса и общественность ждут реакции на «татарский прецедент», ведь Кремль и проигнорировать его не может, но и одобрить тоже...

Обратная сторона проекта

Речь идет о проекте нового федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», реформирующего систему власти на местах. Согласно ему, должности глав всех российских регионов будут называться одинаково. Зато с губернаторов и мэров городов федерального значения снимут ограничения по количеству сроков на занимаемых постах. Таким образом угодные чиновники получат «политическое бессмертие», о котором TRT на русском уже подробно рассказывал.

Примечательно, что сразу после объявления законопроекта большинство экспертов расценивали его как специально созданный для ряда «нужных чиновников» – прежде всего, для столичного мэра Сергея Собянина и подмосковного губернатора Андрея Воробьева, у которых полномочия истекают уже в 2023-м. А сейчас, когда Татарстан не просто не поддержал федеральную инициативу, но и выступил категорически против нее, картина стала яснее. Аналитики увидели в представленном варианте документа очередную попытку Москвы договориться с Казанью. Причем в экспертной среде появились и весьма кардинальные мнения.

Так, политолог Николай Евдокимов сделал вывод, что резонансный с самого начала законопроект направлен именно против политических амбиции Татарстана, поскольку «это единственный субъект, который еще придает значение таким символическим вещам, как титулование главы региона». Одиннадцать других республик, где раньше также были президенты, переименовали их в высшее должностное лицо до начала 2015 года, как того требовал федеральный закон, который был принят еще в 2010 году и который Татарстан проигнорировал.

Деловой подход Татарстана

Действительно, вопрос переименования глав регионов поднимался в России неоднократно и регулярно. Но до сих пор федеральному центру так и не удалось продавить свое решение. Казань постоянно отбивала своего президента. И продолжает это делать.

Причем сейчас депутаты Госсовета, среди которых в основном члены «Единой России», что придает ситуации еще больше пикантности, не выступили конкретно против того, чтобы Минниханов наименовался президентом. «Там фамилия Минниханов вообще не звучала, – отметила пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова. – Они в целом имеют целый ряд предложений по поправкам в этом законопроекте, их много, они касаются разных пунктов».

В частности, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин пояснил, что «отдельные положения документа противоречат основам конституционного строя Российской Федерации как демократического федеративного правового государства». Кроме того, он считает, что принятие данного закона приведет к отстранению регионов от федерального законодательного процесса.

Депутат Госсовета Татарстана Тахир Хадеев в разговоре с NEWS.ru указал на то, что «в федеративном государстве надо учитывать интересы всех», и напомнил, что в США в каждом штате есть свои нюансы законодательства, но страна от этого не разваливается: «Татарстан никогда и никуда уходить от России не собирался, – добавил Хадеев. – Наоборот, во все времена наша республика является стабилизирующим регионом».

Ценности против централизации

Однако на сегодняшний день стремление Татарстана сохранить хоть немного независимости сильно противоречит политике централизации, которую Кремль целеустремленно проводит с начала нулевых. «Москва дает понять, что региональная власть – это больше не федеративная единица, а винтик в системе», – прокомментировал проект политолог Калачев, который считает, что Татарстану таким образом предлагается обмен.

Дело в том, что Рустам Минниханов, кстати, при поддержке президента РФ, был избран на последний, согласно пока действующему законодательству, срок в 2020 году. Следовательно, рассуждает Калачев, если Минниханов сейчас отказывается от наименования своей должности, то наступает конец его «президентства», но зато он сможет остаться на следующий срок. «Эта негласная договоренность, – убежден эксперт. – Элите республики был дан сигнал – не возмущайтесь, живите спокойно, не надо переживать, после Рустама Нургалиевича главой республики будет Рустам Нургалиевич».

Однако для Татарстана важно оставлять за собой черты суверенного государства, которым он является с 1992-го, согласно принятой тогда Конституции. Это значимая составляющая часть менталитета местных жителей. И сам Рустам Минниханов подобный процесс в 2011-м комментировал так: «Мне очень нравится название моей должности. Я же давал клятву на Конституции Татарстана, в том числе давал клятву и на это название. Кое-кому это название не нравится. А нам нравится».

Но в нынешней ситуации, как предполагает политолог Дмитрий Журавлев, Рустам Минниханов «постарается промолчать». «Минниханов – умный человек, – говорит эксперт. – Конечно, есть вариант, что он вдруг заявит – дескать, не согласен с Госсоветом, поддерживаю законопроект. Но этот вариант чреват для него крупными репутационными потерями в республике, народ этого точно не поймет».

«Если президента республики будут называть главой, это будет смотреться как разжалование в символической табели о рангах», – объяснил «Медузе» казанский политолог Сергей Сергеев.

Республика итак уже несколько раз переписывала свою Конституцию, приводя ее в соответствие российскому законодательству. И, например, согласилась, хоть и болезненно, исключить из обязательной части школьной программы изучение татарского, то есть родного языка, когда центр стал добиваться этого через прокуратуру.

Политолог Дмитрий Михайличенко отметил NEWS.ru, что хоть сейчас преимущество и на стороне федерального центра, но обе стороны заинтересованы в том, чтобы конфликт не развивался и был решен кулуарно. Однако эксперт не исключает и другие сценарии. Тем более что Кремль уже прокомментировал заявление Госсовета и отнюдь не лояльно, как раньше.

Поможет ли пандемия?

«Мы с уважением относимся к мнению каждого субъекта... Это одно из мнений, которые будут учитываться при работе над законопроектом», – так устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова федеральный Центр отреагировал на категорическое «нет» Татарстана отказаться от поста президента, а тем самым от статуса суверенного государства, пишет Readovka.news.

Более того, провластные эксперты распространяют мнение, что такое «поведение» Татарстана в современных политических условиях выглядит чуть ли не сепаратизмом и называют его «демаршем» и «ударом по федерализму». Они также намекают на интересы местных элит.

Однако это действительно исключительный для России последних лет пример публичного протеста регионального парламента против инициативы из центра. По-настоящему исторический момент. Правда, действия Госсовета вряд ли повлияют на принятие закона в Москве: парламенты и губернаторы других регионов с отрицательными отзывами не выступали. А чтобы сформировать в Госдуме специальную комиссию для доработки законопроекта, нужны отрицательные отзывы от властей как минимум 29 регионов.

И тем не менее, собеседник «Медузы», близкий к администрации президента, говорит, что Москва не планирует предпринимать активные действия в ответ на протестное голосование в парламенте Татарстана: «Сейчас пандемия – главная проблема, пока не до татар». Поэтому некоторые журналисты полагают: «Рустам Минниханов останется президентом Татарстана».