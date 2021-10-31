С 29 октября Роспотребнадзор приостановил до особого распоряжения ввоз турецких мандаринов поставщика Fikret Degirmenci – якобы из-за превышения концентрации пестицидов. В министерстве сельского хозяйства Турции уточнили, что запрет распространяется только на конкретного производителя, у которого были найдены нарушения, а не на весь экспорт мандаринов в Россию.

Это важное уточнение, поскольку, несмотря на успокоения тут же подключившихся проправительственных специалистов, свои мандарины в России выращивают только на уровне садоводств в крайне малом количестве, и ограничение поставок может вызвать рост потребительских цен, особенно нежелательный в преддверии новогодних праздников. Введенные ограничения – сигнал для производителей, которые должны учитывать требования России, отметил исполнительный директор российского национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Какого рода сигнал?

Однако многие специалисты сомневаются в том, что этот сигнал не имеет политической окраски – запрет «до особого распоряжения» последовал аккурат после того, как украинские военные впервые и успешно применили закупленные у Турции разведывательно-ударные БПЛА против артиллерийских расчетов сепаратистов Донбасса.

С одной стороны, производитель Fikret Degirmenci действительно мог не соблюсти требования пищевой безопасности. Так, 11 октября Роспотребнадзор также приостановил ввоз кукурузной лапши, вермишели, чипсов и шоколадного печенья нескольких производителей из Китая. С другой, турецкие мандарины, как и в прошлом неоднократно томаты, могли стать побочным следствием ряда существующих противоречий.

Примечательно, что проправительственные СМИ сразу же подключились к обоснованию решения Роспотребнадзора и сделали топорную попытку подсчитать: что выгоднее Турции – продавать Украине беспилотники или экспортировать фрукты и овощи в Россию? Вопрос сам по себе алогичен, но, наверное, он был бы более обоснован, если бы те же издания взвешивали все Pro et contra, когда поставляли вооружение региональным антагонистам Турции – Египту и Греции.

Как отмечал сопредседатель Союза потребителей России Евгений Мясин, подобные решения о запрете тех или иных товаров не раз имели политическую подоплеку, например, «Роспотребнадзор всегда был очень политизирован». «У нас, бывало, грузинские или молдавские вина резко становились некачественными, знаменитый «Боржоми», латвийские шпроты тоже попадали под запрет. Очень часто все было шито белыми нитками, все эти придирки», – указывал Мясин.

Политическую мотивированность ведомства раскрыл его бывший одиозный руководитель – депутат Госдумы Геннадий Онищенко, при котором Роспотребнадзор приобрел стойкую репутацию санкционного карателя: нынешний парламентарий фактически прямо связал решение Роспотребнадзора с экспортом Bayraktar TB2 в Украину.

Список политически мотивированной запрещенки действительно довольно широк. Так, в 2012 году даже РИА «Новости» признавали, что первопричиной «сырных» войн между Россией и Украиной было намерение Киева вдвое сократить объем закупаемого у «Газпрома» газа, а его желание заключить с ЕС соглашение о свободе торговли отразилось на запрете поставок конфет Roshen, в которых вдруг был обнаружен бензопирен – вещество первого класса опасности.

Широкий список

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении России из-за аннексии Крыма. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив поставлять некоторые товары из этих стран. В перечень в том числе попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция. Контрсанкции вводились сроком на год, но с тех пор неоднократно продлевались. Они привели к снижению качества продуктов на рынке и росту цен. Контрсанкции заставили россиян пересмотреть свой пищевой рацион и обошлись каждому из них в 3000 рублей в год (суммарно 445 млрд рублей в год), писал Forbes.

В 2019 году был введен временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, а также усилен «контроль безопасности» ввозимого грузинского вина. Официальная причина – угроза безопасности граждан РФ и значительное снижение качества грузинских вин. Однако запрет был введен на фоне роста антироссийских настроений, скандала в парламенте Грузии и многодневных протестов в Тбилиси.

В случае с Турцией российские ведомства не раз прибегали к экономическим инструментам. После сбитого российского фронтового бомбардировщика Су-24 в Сирии, который, несмотря на официальные предупреждения и даже внушение через дипмиссию, продолжал бомбить туркменов, Москва не только в одностороннем порядке приостановила безвизовый режим, но и ввела ограничения на поставку мяса, овощей, фруктов, соли и цветов.

С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, но запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции экспортных продуктов, сохранялся до ноября 2017-го. С 1 ноября 2017-го Россия разрешила поставки не более 50 000 т. Позже квота на поставку несколько раз увеличивалась, в последний раз – в феврале 2020-го: со 150 000 до 200 000 т. Отказ от импорта помидоров больно ударил по российским потребителям. В декабре 2015-го в течение недели томаты подорожали на 11,2%. Запрет на ввоз турецких томатов сняли только через два года.

В 2020 году, по странной случайности, сразу после Второй Карабахской войны у России вдруг возникли претензии к «томатам», причем не только к азербайджанским, но и армянским – возможно, «для равновесия». Российские независимые эксперты, например, первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин тогда прямо связали санитарно-эпидемиологическое обоснование запрета на ввоз в Россию томатов, яблок и перцев из Азербайджана, Армении и Турции с политикой – после того как роль посредника была ею отыграна.

В апреле 2021-го российские власти прекратили авиасообщение с Турцией, объясняя свое решение ухудшением эпидемобстановки в Турции. Однако в нем просматривались и политические мотивы. Это решение последовало через неделю после очных переговоров президентов Турции и Украины, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского, которые проходили на фоне стягивания российских войск на границе с Украиной.

После Россия продлила запрет на авиасообщение (до 22 июня), несмотря на то что Турции с момента приостановки авиасообщения удалось снизить темпы распространения коронавируса почти в 9 раз. При этом Россия со 2 июня вдруг открыла авиасообщение с Великобританией, где тогда был обнаружен особый штамм инфекции, показывающий большую контагиозность (заразность) и где за последние две недели количество заболевших увеличилось на 80%.

В сентябре 2021-го еще один контролирующий российский орган – Россельхознадзор – «обнаружил» вирус морщинистости в турецких томатах через несколько дней после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке о том, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины и никогда не признает аннексию Крыма. Перед этим, 20 сентября, МИД Турции заявил, что не признает итоги выборов в Госдуму, которые прошли в аннексированном Крыму. При этом турецкие представители сообщили, что в Турции запрещено использование ГМО-семян и выращивание ГМО-растений.

Временный передел

При этом все крупные ритейлеры уже давно адаптировались к политике регулирующих ведомств. «Все крупные сети уже давно не пользуются посредником, работают в основном напрямую с поставщиками фруктов и овощей», – отметил управляющий партнер Agro and food communications Илья Березнюк, комментируя нынешнее решение Роспотребнадзора в отношении Fikret Degirmenci.

В любом случае, как отмечают эксперты, для разбирательства, почему в поставленных мандаринах обнаружено превышение допустимого уровня пестицида, потребуется, скорее всего, несколько недель и к Новому году турецкие мандарины вернутся на российский рынок. Однако в таком «сигнале» для РФ может быть двойная выгода. Не секрет, что продуктовые санкции часто оказываются не только внешнеполитической, но внутриэкономической мерой, если не перекраивающей рынки, то сезонно идущей на пользу отечественным производителям. Как это было в «соляную» войну с Украиной, по итогам которой доля российских производителей за год на рынке выросла до 66% вместо 43%. Не исключено, что это также применимо к мандаринам: в ноябре начинается сезон мандаринов в непризнанной Абхазии и, несмотря на их кислоту, они смогут заполнить вдруг выпавшие объемы.