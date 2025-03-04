ПОЛИТИКА
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Российско-японская напряженность
РФ ввела запрет на въезд главе МИД Японии и восьми другим гражданам. Из Токио пришел ответ
Российско-японская напряженность
4 марта 2025 г.

МИД России объявил о бессрочном запрете на въезд девяти японским гражданам, включая министра иностранных дел Такэси Иваю, президента автопроизводителя Isuzu Синсуке Минами и старшего вице-президента Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Сёхэя Хару.

Москва заявила, что этот шаг стал ответом на санкции, введенные Токио в связи с войной в Украине. Ранее, в июле 2024 года, Россия аналогичным образом внесла в черный список 13 японцев, включая председателя Toyota.

Такэси Ивая назвал решение Москвы «неприемлемым», подчеркнув, что Япония введела санкции в ответ на войну, развязанную Россией. Однако он отметил важность поддержания диалога между странами.

«Отношения между Японией и Россией находятся в сложном состоянии, но есть вопросы, требующие дипломатического общения», — заявил он, добавив, что Токио направит официальный протест Москве.

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