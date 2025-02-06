Недавние увольнения президентом Дональдом Трампом независимых инспекторов федеральных ведомств вызвали бурю критики и обвинений в нарушении закона. Эти увольнения стали частью ряда действий первой недели второго срока президенства, демонстрирующих готовность Трампа очищать федеральное правительство от десятков руководителей — как профессиональных чиновников, так и политически назначенных лиц, которых он считает нелояльными к своей повестке.

Решение затронуло ключевые ведомства, включая Министерства иностранных дел, энергетики, обороны, транспорта и внутренних дел.

Надзор за крупнейшими правительственными ведомствами оказался в подвешенном состоянии. Генеральные инспекторы, утвержденные Сенатом, были уволены в Министерствах обороны, иностранных дел, транспорта, труда, здравоохранения и социальных служб, по делам ветеранов, жилищного строительства и городского развития, внутренних дел, энергетики, торговли, финансов и сельского хозяйства. Также увольнения коснулись Агентства по охране окружающей среды, Управления по делам малого бизнеса и Администрации социального обеспечения.

«Это массовая расправа», — заявил один из уволенных инспекторов.

Отстранение от должности из более чем десятка федеральных агентств вызвало волну возмущения как среди демократов, так и среди республиканцев.

Согласно закону, генеральные инспектора выполняют роль независимых надзорных органов, расследуя факты возможных злоупотреблений, мошенничества и расточительства в государственных структурах. Их деятельность направлена на обеспечение прозрачности работы ведомств. Однако Трамп, как и в первый срок своего президентства, решил освободить администрацию от тех, кого он рассматривает как нелояльных.

Отчасти из-за скандальных увольнений инспекторов во время первого президентского срока Трампа Конгресс принял в 2022 году закон, требующий от Белого дома предоставления обоснований для отставки инспекторов и уведомления Конгресса за 30 дней. Однако, как подчеркнул председатель юридического комитета Сената Чак Грассли, эти нормы вновь оказались нарушены. Грассли, известный в США своей ролью «сторожевого пса» по вопросам инспекторов, заявил, что Конгресс не получил надлежащего уведомления и потребовал объяснений от президента.

Сенатор Адам Шифф, демократ из Калифорнии и один из главных оппонентов Трампа, также заявил, что действия президента представляют собой «явное нарушение закона», регулирующего порядок отстранения инспекторов, что было сделано без уведомления Конгресса и предоставления обоснования. Шифф также утверждает, что Трамп стремится устранить всех, кто может публично указать на нарушения и злоупотребления. Он подчеркнул, что отсутствие независимого контроля приведет к масштабным растратам и коррупции в государственных структурах.

Это не первый случай, когда Трамп устраняет определенных чиновников. Во время своего первого президентского срока он уволил генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона, который передал в Конгресс жалобу разоблачителя, обвинившего Трампа в злоупотреблении властью при попытке давления на Украину. Также был уволен исполняющий обязанности генерального инспектора Министерства обороны Гленн Файн, который возглавлял надзор за расходами на борьбу с пандемией COVID-19.

Также, согласно закону, временно исполнять обязанности инспектора может лишь человек, уже утвержденный Сенатом или ранее работавший в сообществе генеральных инспекторов.

Кроме того, как пишет The Washington Post, многие из уволенных были республиканцами или назначенцами самого Трампа в его первый срок, что стало неожиданностью. С другой стороны, один видный назначенец Барака Обамы сохранил свою должность — Майкл Хоровиц из Министерства юстиции, который публиковал критические отчеты как об администрации Байдена, так и о первом сроке Трампа.

Трамп похвалил Майкла Хоровица за отчет 2018 года, в котором он критиковал директора ФБР Джеймса Коми и других руководителей за расследование 2016 года в отношении кампании Трампа. «Майкл Хоровиц остается с нами», — сказал Трамп.

Многие республиканцы также выразили беспокойство относительно массового увольнения. Лидер большинства в Сенате Джон Тун отметил отсутствие предварительных разъяснений со стороны Белого дома. Сенатор Лиза Мурковски заявила, что столь масштабные действия вызывают серьезные вопросы, даже если президент имеет право критически оценивать работу инспекторов.

Сенатор Майк Раундс из Южной Дакоты отметил, что решение требует дальнейшего пояснения, так как до сих пор остается неясным, кто будет временно исполнять обязанности инспекторов. «Мы дадим президенту возможность объяснить свою позицию», — добавил он. Сенатор Сьюзан Коллинз из штата Мэн также выразила недоумение, заявив, что отстранение лиц, ответственных за борьбу с коррупцией, выглядит как противоречие заявленным целям Трампа.

Конечно, еще большую тревогу бьют демократы. Руководители почти двух десятков комитетов Палаты представителей от Демократической партии подписали совместное письмо Трампу. «Увольнение генеральных инспекторов без уважительной причины противоречит принципам хорошего управления, подрывает надлежащий контроль за расходованием средств налогоплательщиков и ухудшает способность федерального правительства эффективно функционировать», — говорится в письме.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал это решение «пугающей зачисткой» и предупредил, что оно может открыть путь к беспрецедентному росту коррупции и злоупотреблений в госаппарате. «Эти увольнения — это способ Дональда Трампа сказать нам, что он боится подотчетности и враждебно настроен к фактам и прозрачности», — сказал Шумер в субботу на пленарном заседании Сената.

«Это чистка независимых наблюдателей посреди ночи», — заявила сенатор Элизабет Уоррен в пятницу в сообщении в социальных сетях, добавив, что генеральные инспекторы обязаны бороться с расточительством, мошенничеством, злоупотреблениями и предотвращать неправомерные действия. По ее словам, президент Трамп разрушает механизмы контроля над своей властью и прокладывает путь к повсеместной коррупции.

Эксперты отмечают, что увольнение инспекторов при смене администрации — явление крайне редкое. Согласно докладу Конгресса, с 1981 года, после аналогичного шага президента Рональда Рейгана, практика удаления инспекторов при переходе власти не приветствовалась.

Глава Совета инспекторов по вопросам эффективности Ханнибал Майк Уэр, ранее уволенный с поста инспектора по Малому бизнесу, подчеркнул, что закон требует соблюдения процедур даже при смене руководства. Он также напомнил, что инспекторы действуют вне зависимости от политических предпочтений, защищая интересы налогоплательщиков. Уэр направил письмо в Белый дом с требованием объяснений, отметив, что увольнения не соответствуют юридическим нормам.

Примечательно, что сенатор-республиканец Линдси Грэм, поддержавший Трампа, признал, что технически его действия нарушают закон, но выразил готовность «закрыть на это глаза», оправдывая это желанием президента сформировать новый состав аппарата. Демократы расценили такую позицию как циничную и недопустимую, осудив попытки республиканцев оправдать очевидное нарушение законодательства.

Так называемая чистка инспекторов знаменует новый виток напряженности в политической жизни Вашингтона. Сам Трамп объяснил свои действия как «обычную практику», добавив, что некоторые инспекторы «работали несправедливо или неэффективно».

Помимо всего этого, следует также напомнить, что Трамп и его команда с начала президенства оперативно перевели почти два десятка высокопоставленных сотрудников Министерства юстиции и уволили карьерных чиновников, отвечающих за иммиграционные суды страны, дипломатов Государственного департамента и командующего Береговой охраной.

Как отмечает CNN, Трамп также забрал у бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона охрану Секретной службы и аннулировал удостоверения доступа для 51 человека, который высказывался во время расследования по делу Хантера Байдена в 2020 году.

Все эти действия составляют первую волну усилий Трампа по устранению так называемого «глубинного государства» (deep state) из федерального правительства. Под «глубинным государством» понимается скрытое сообщество высокопрофильных госслужащих, представителей разведагентств и других влиятельных фигур, которые якобы действуют независимо от воли избранных политиков, в том числе президента, и могут саботировать его политику.

Трамп переосмыслил это понятие, превратив его в собирательный образ своих политических оппонентов внутри госаппарата. Таким образом, в его риторике «глубинное государство» стало олицетворением сопротивления его политике со стороны карьерных чиновников и федеральной бюрократии, которые, по его мнению, целенаправленно противодействуют его инициативам.

Трамп и его команда утверждают, что необходимо обеспечить лояльность президенту всех, кто работает в правительстве.

Критики же рассматривают эти действия как подрыв независимости ключевых органов, что угрожает прозрачности и эффективности работы государственного аппарата.

Противостояние по данному вопросу, без сомнения, станет очередным вызовом для баланса власти в американской политической системе. Событие подчеркивает усиление политической поляризации, где независимые органы надзора становятся заложниками борьбы за политическое влияние.