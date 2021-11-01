В американском штате Флорида учеников начальной школы Уилтон Мэнорс отвели на экскурсию в гей-бар. Правда, во время экскурсии бар-ресторан был закрыт для посетителей, а детей кормили блюдами из детского меню во внутреннем дворике заведения, сообщает газета Daily Wire.

«Для меня было огромной честью быть приглашенной сопровождать учеников Уилтон Мэнорс на экскурсию в Rosie's», – написала в твиттере член школьного совета округа Бровард Сара Леонарди.

Она выложила фотографии классной прогулки. Среди них – изображение 18 маленьких детей в одинаковых майках, сидящих рядом с вывеской заведения. На другой фотографии они сидят за столиками в баре и, по-видимому, слушают презентацию.

Решение руководства государственной начальной школы отправить учащихся на экскурсию в гриль-бар, дружественный к ЛГБТ-сообществу, вызывало сотни неодобрительных постов в соцсетях, в том числе один – от Кристины Пушоу, пресс-секретаря губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

«Член окружного школьного совета водит маленьких детей в гей-бар на экскурсию, заставляя носить маски «для их безопасности»», – написала Кристина Пушоу в Twitter. Другой пользователь Twitter написал: «Дело даже не в том, какой это бар... Дело в том, что это – БАР».

Школьный совет ответил заявлением, что учеников водили на экскурсию, где им рассказывали о «безопасности в районе, волонтерстве, важности участия в жизни общества, и о том, что нужно для того, чтобы общество было успешным, различных работах и социальных навыках при взаимодействии с другими людьми», а уже после отвели поесть в бар.

В школьном совете также оправдываются тем, что посещение гей-бара было лишь конечным эпизодом в экскурсии, а до этого ученикам рассказывали о социальных навыках, необходимых при взаимодействии с другими людьми.