Последние несколько лет спрос на шубы в России стремительно снижается. В сентябре-октябре 2020 года было продано 128 тыс. шуб. За аналогичный период 2021 года – 116,4 тыс. Падение спроса составило 94% по сравнению с допандемийным 2018 годом, сообщает РБК, приводя данные системы маркировки «Честный знак».

Продавцы меховых изделий должны маркировать меховые изделия, что упрощает систему подсчета. Это правило введено в 2016 года с целью борьбы с контрафактом. В 2019 году Федеральная налоговая служба передала систему маркировки меховых изделий Центру развития перспективных технологий, оператору системы «Честного знака».

Спрос на шубы в значительной степени падает по причине отказа многих модных домов от использования натурального меха. Так, торговля шубами из пушнины уже запрещена в Бельгии, Германии, Ирландии, Норвегии, Словакии, Великобритании и Израиле. Аналогичные правила в 2025 году планируют ввести Нидерланды, Дания и Франция. Многие модные дома, включая люксовые бренды Versace, Gucci, Chanel, Burberry, уже несколько лет практически не используют натуральных мехов в производстве. В сентябре после акции организации по борьбе за права животных PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) об этом заявили также Saint Laurent и Brioni.

Однако президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов полагает, что на продажах в РФ негативно сказывается пандемия коронавируса. В 2020 году ограничения и простой предприятий значительно снизили продажи, добавил он в комментарии РБК.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс уверена, что причина в падении доходов россиян. Особенно это касается жителей малых городов.

«У более старшего поколения, которое остается лояльным к традиционным мехам, а также у людей, живущих вне скоростей мегаполисов, просто стало меньше денег», – отметила она.

Согласно данным системы «Честный знак», в сентябре-октябре 2020 года больше всего шуб купили жители Московского региона, Ставропольского края, Челябинской и Кировской областей, Санкт-Петербурга. Кроме того, в 2021-м пушнина, по данным Fashion Consulting Group, подорожала до 40–50%, что неизбежно ведет к росту цен на изделия из натурального меха.

Еще один фактор, влияющий на потребительский спрос, – погода. Резкое падение продаж шуб в 2019 году эксперты объясняли аномально теплыми осенью и зимой. Холодный январь 2021-го, наоборот, спровоцировал всплеск продаж примерно на 20%. Согласно последнему прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, этой зимой россиян ждут и частые оттепели, и периоды сильного похолодания.