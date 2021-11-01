Глава МИД Турции ответил на обвинения из-за применения в Донбассе Bayraktar

После продажи беспилотники Bayraktar перестают быть турецкими и принадлежат Украине. Так ответил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу на обвинения в применении знаменитых ударных дронов в Донбассе. 26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) купленный у Турции БПЛА. #Турция #Украина #Bayraktar