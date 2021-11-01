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Глава МИД Турции ответил на обвинения из-за применения в Донбассе Bayraktar
После продажи беспилотники Bayraktar перестают быть турецкими и принадлежат Украине. Так ответил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу на обвинения в применении знаменитых ударных дронов в Донбассе. 26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) купленный у Турции БПЛА. #Турция #Украина #Bayraktar
Глава МИД Турции ответил на обвинения из-за применения в Донбассе Bayraktar / Others
1 ноября 2021 г.
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