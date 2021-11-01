ПОЛИТИКА
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Франция и Италия готовы поставить Турции ракетные системы
Анкара, Париж и Рим предпримут «позитивные шаги» по вопросу французско-итальянской ракетной системы SAMP/T, заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Франция и Италия готовы поставить Турции ракетные системы
Франция и Италия готовы поставить Турции ракетные системы / Others
1 ноября 2021 г.

Турция, Франция и Италия предпримут «позитивные шаги» с Францией и Италией в вопросе поставок французско-итальянской ракетной системы SAMP/T Анкаре, заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встреч на саммите G20, сообщает Daily Sabah.

Анкара, на которую наложены санкции США из-за покупки российского зенитного ракетного комплекса С-400, в последние годы обсуждала приобретение системы, разработанной франко-итальянским консорциумом EUROSAM, или же разработку своей системы на основе SAMP-T, но в переговорах не было прогресса.

Анкара обратилась к Москве с предложением о покупке С-400 после того, как не смогла достичь договоренностей с США о приобретении ракетных комплексов класса «земля-воздух» Patriot.

Турция подписала декларацию по укреплению сотрудничества с Италией и Францией в области совместного производства систем противовоздушной и противоракетной обороны в 2017 году. Затем в январе 2018 года во время визита президента Эрдогана во Францию турецкие компании Aselsan и Roketsan подписали контракт с EUROSAM по проекту противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности сроком на 18 месяцев. Однако, согласно более раннему заявлению представителей министерства обороны Турции, процесс был остановлен из-за политической позиции Франции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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