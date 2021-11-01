Турция, Франция и Италия предпримут «позитивные шаги» с Францией и Италией в вопросе поставок французско-итальянской ракетной системы SAMP/T Анкаре, заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встреч на саммите G20, сообщает Daily Sabah.

Анкара, на которую наложены санкции США из-за покупки российского зенитного ракетного комплекса С-400, в последние годы обсуждала приобретение системы, разработанной франко-итальянским консорциумом EUROSAM, или же разработку своей системы на основе SAMP-T, но в переговорах не было прогресса.

Анкара обратилась к Москве с предложением о покупке С-400 после того, как не смогла достичь договоренностей с США о приобретении ракетных комплексов класса «земля-воздух» Patriot.

Турция подписала декларацию по укреплению сотрудничества с Италией и Францией в области совместного производства систем противовоздушной и противоракетной обороны в 2017 году. Затем в январе 2018 года во время визита президента Эрдогана во Францию турецкие компании Aselsan и Roketsan подписали контракт с EUROSAM по проекту противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности сроком на 18 месяцев. Однако, согласно более раннему заявлению представителей министерства обороны Турции, процесс был остановлен из-за политической позиции Франции.