Работающие с больными COVID-19 российские врачи заявляют о психологическом выгорании на работе и изъявляют желание уволиться, показал опрос, проведенный приложением «Справочник врача», пишет «Коммерсант».

Врачи считают, что отношение общества к ним сильно изменилось по сравнению с началом пандемии: все привыкли к работе медиков в режиме постоянного аврала, их перестали считать героями, а тяжелейшие условия труда в «красных зонах» воспринимаются как должное. Усталость и эмоциональное выгорание оказывают негативное влияние на отношение врачей к пациентам.

Среди врачей и медсестер, работающих с больными коронавирусом, только 12,6% говорят, что еще «полны сил» и «ходят на работу с интересом». 58,1% ответили, что «идут на работу с интересом, но в целом устали», 29,3% – «идут на работу без интереса». 27,7% врачей из «красных зон» и 31,9% работающих с ними медсестер признаются, что часто думают об увольнении или уже «близки к этому». Среди их коллег в «зеленой зоне» (среди тех, кто не сталкивается напрямую с госпитализированными из-за коронавируса) об увольнении задумываются 25,2% врачей и 17,2% медсестер.

У 37% медиков как в «красной», так и в «зеленой» зонах на фоне эмоционального истощения за время пандемии возникли проблемы со здоровьем. Их усталость может сказаться или уже сказалась и на пациентах – о таком риске говорят более 90% опрошенных врачей. 22,9% работающих с больными COVID-19 признались, что «истощены и стали более черствыми по отношению к пациентам».

Среди работающих в «зеленой зоне» такой вариант ответа выбрали 18,9% медработников. 68,3% медработников из красных зон и почти столько же из «зеленых» часто слышат от руководства фразу: «Не нравится – увольняйся». 42% медработников, помогающих госпитализированным с COVID-19, утверждают, что не чувствуют поддержки со стороны начальства. Среди тех, кто напрямую с госпитализированными из-за коронавируса не сталкиваются, 50,5% не видят поддержки от руководства.

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