Оставленное американцами в Афганистане оружие на $85 млрд – это косвенное вооружение террористов, заявил в интервью РБК директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

То, что «американцы бросили на такую сумасшедшую сумму» вооружение и военную технику, теперь огромная проблема не только для Афганистана, а «вообще для всего мира», убежден Шугаев.

«В том числе потому, что на территории Афганистана действуют различного рода международные террористические организации и не исключено, что это оружие попадет и в их руки тоже, если уже не попало. А это косвенное вооружение экстремистов в очень ощутимом масштабе», – сказал он.

В свою очередь, это означает, что вооружение может попасть на нелегальный рынок и оказаться в любой точке мира, добавил Шугаев. «Не исключено, что нас ждут очень неприятные сюрпризы. Тем более что технику Соединенные Штаты там оставили весьма нешуточную», – заключил Шугаев.

30 октября был опубликован квартальный отчет Генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), в котором говорится, что афганским летчикам удалось угнать 25% военных самолетов, имевшихся в распоряжении армии Афганистана, чтобы они не достались пришедшему к власти в стране движению «Талибан». До смены власти в стране афганская военная авиация насчитывала порядка 160 самолетов.

В сентябре оставленная в Афганистане американская военная техника была замечена в Иране, писал TRT на русском. В частности, на территории этой страны обнаружились армейские внедорожники Humvee и другие бронемашины.

Месяцем ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщило том, что в Афганистане остается больше ста вертолетов Ми-17 различных типов российского производства. Он предупредил, что техника быстро придет в негодность без сервиса и ремонта.