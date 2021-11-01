Локдаун из-за COVID-19 вызвал неоднозначную реакцию россиян

В минувшие выходные в России начался очередной локдаун из-за распространения COVID-19 – закрыты развлекательные центры, кафе, рестораны, музеи. Свободно перемещаться могут лишь вакцинированные граждане, остальных таким образом стимулируют прививаться. При этом некоторые россияне не верят в эффективность принятых мер, а в соцсетях действия властей критикуют. #Россия #локдаун #trtнарусском #нерабочаянеделя #covid19