1 ноября 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Локдаун из-за COVID-19 вызвал неоднозначную реакцию россиян
В минувшие выходные в России начался очередной локдаун из-за распространения COVID-19 – закрыты развлекательные центры, кафе, рестораны, музеи. Свободно перемещаться могут лишь вакцинированные граждане, остальных таким образом стимулируют прививаться. При этом некоторые россияне не верят в эффективность принятых мер, а в соцсетях действия властей критикуют. #Россия #локдаун #trtнарусском #нерабочаянеделя #covid19
Локдаун из-за COVID-19 вызвал неоднозначную реакцию россиян / Others
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