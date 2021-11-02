Некоторые бывшие сотрудники подготовленной в США разведывательной службы Афганистана и бывшие военнослужащие специальных армейских подразделений вступили в афганский филиал ИГ, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Как уточняется, решение бывших афганских силовиков стало результатом того, что после вывода американских и других иностранных войск из Афганистана США фактически бросили своих подопечных на произвол судьбы.

«Число перебежчиков, вступающих в ИГ, относительно невелико, но, как утверждают лидеры талибов, число бывших сотрудников службы безопасности Афганистана и знакомых перебежчиков растет. Важно отметить, что эти новобранцы привносят в ИГ критический опыт в области сбора разведданных и методов ведения войны, потенциально укрепляя способность радикальной организации оспаривать превосходство талибов», – отмечается в статье американского издания.

До вывода войск США из Афганистана и захвата власти в стране талибами афганский филиал ИГ-Хорасан был сравнительно маргинальной террористической организацией. Но вследствие того, что старая система афганской безопасности полностью рухнула, а новую талибы еще не успели организовать, в стране резко увеличилось количество терактов, ответственность за которые берет на себя ИГ.

Так, 15 октября смертники ИГ атаковали шиитскую мечеть в Кандагаре, в результате чего 63 человека погибли и 83 получили ранения. 8 октября смертник подорвался в мечети в Кундузе: погибли и получили ранения около 300 верующих, в том числе дети. Кроме того, боевики ИГ в течение последнего месяца нападали на религиозные учреждения суннитов и на позиции талибов.

В середине октября президент России Владимир Путин заявил, что только на севере Афганистана сконцентрировалось порядка двух тысяч боевиков ИГ. По словам Путина, «лидеры террористов вынашивают планы по распространению влияния на центральноазиатские государства, на российские регионы».