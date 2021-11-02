Китай и Индия могут получить российские новейшие зенитные ракетные системы С-500 после того, как данные системы будут поставлены в вооруженные силы России, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью РБК.

Он уточнил, что первый серийный образец С-500 планируется поставить в армию в скором времени. Помимо Индии и Китая, рассчитывать на поставки системы С-500 смогут те страны, с которыми имеются «давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения». Потенциальные заявки будут рассматриваться индивидуально в каждом конкретном случае, отметил он.

Шугаев также напомнил, что Индия является давним стратегическим партнером, с которым уже заключен контракт на С-400. По его словам, страна получит первый дивизион этой системы до конца 2021 года. При этом он заметил, что Индия все-таки приостановила участие в программе создания первого индийского истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на основе российского Су-57. Китай был первым заказчиком «четырехсоток», который подписал контракт на покупку ЗРС еще в апреле 2015-го.

Также Шугаев назвал пятерку крупнейших иностранных покупателей российской военной техники: Китай, Индия, регион Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Латинской Америки. Он отметил, что в каждом регионе имеется своя специфика. Так, страны Африки южнее Сахары отдают предпочтение закупке вертолетов семейства «Ми», самолетов «Сухой» и «МиГ», систем ПВО «Панцирь-С1» и «Тор-М2Э», «Бук», а также стрелкового оружия «Калашникова». В то же время в странах Азиатско-Тихоокеанского региона пользуется спросом авиационная техника и авиационные двигатели к ним, вооружение ПВО, подчеркнул глава ФСВТС. Шугаев также добавил, что в общей сложности портфель экспортных заказов на российское вооружение превысил 52 миллиарда долларов. При этом 50% объема продаж приходится на боевую авиацию.

Директор ФСВТС привел пример: с января по август 2021 года Россия поставила Узбекистану военную технику почти на $12 млн, Казахстану – на $35,6 млн. Речь идет о российском экспорте по секретному коду на уровне четырех знаков (SSSS), включающем поставки летательной техники, БТР, зенитно-ракетных комплексов.

По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, Россия ускорила военные поставки в Казахстан и Узбекистан на фоне конфликта в Афганистане. Контракты, запланированные на 2022 год, уже исполнены, сообщил глава ФСВТС.