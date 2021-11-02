Самолет (P4-RMA) мятежного ливийского военачальника Халифы Хафтара приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщил известный израильский военный корреспондент Итай Блюменталь.

Блюменталь сообщил, что после самолет направится в Египет, и добавил, что самопровозглашенного фельдмаршала поддерживают не только Россия, Египет, ОАЭ, Франция и Иордания, но и Израиль.

Согласно данным сайтов, отслеживающих полеты, борт Dassault Falcon 900 P4-RMA, который использует Хафтар, действительно приземлился 1 ноября в аэропорту Бен-Гурион, совершив трансфер из ОАЭ.

В апреле стало известно, что представители МОССАД встречались с одним из сыновей Хафтара – Саддамом, поэтому не исключено, что на борту P4-RMA мог быть не сам Хафтар, а его доверенное лицо или близкий родственник.

СМИ неоднократно сообщали о встречах Хафтара с израильской разведкой МОССАД в Египте в период с 2017 по 2019 год, а газета Jerusalem Post сообщила в 2020-м, что израильские офицеры еще в 2019-м прибыли в Ливию для обучения сил Хафтара.

Ранее стало известно, что Халифа Хафтар и Саиф аль-Ислам Каддафи на первых президентских выборах Ливии наняли одну и ту же израильскую фирму для проведения соответствующих избирательных кампаний. Оба кандидата по отдельности обратились в израильскую консалтинговую фирму, специализирующуюся на проведении политических кампаний, согласно израильской газете Israel Hayom. Газета утверждала, что фирме пришлось зарегистрировать новый филиал в ОАЭ, чтобы проводить кампании.

Ранее TRT на русском писал, что американские политики – бывший конгрессмен-республиканец Роберт Ливингстон и политический консультант Лэнни Дэвис – разорвали миллионный контракт с самоназванным ливийским фельдмаршалом Халифой Хафтаром.