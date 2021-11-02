На образование своих детей копить приходится около 56% россиян, а еще 77% полагают, что им придется платить за учебу ребенка в вузе или за услуги репетиторов, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования «Ромир».

В некоторых регионах РФ этот показатель даже превышает общероссийские данные. О необходимости копить на образование детей заявили 88% жителей Нижегородской области и Башкортостана, 81% жителей Челябинской области, 80% воронежцев и красноярцев, сообщили аналитики.

Не планируют дополнительных расходов на образование детей 20% москвичей, 18% жителей Татарстана и 17% волгоградцев. Уже начали копить на учебу ребенка 67% жителей Ростовской области, 66% жителей Новосибирской области, 62% – Челябинской, 61% –Волгоградской. В Москве откладывают деньги на обучение детей 60% жителей.

Кроме самостоятельных накоплений или банковских вкладов в РФ популярен такой способ накопления, как накопительное страхование жизни (НСЖ) – его выбрали 17% опрошенных россиян. В Москве уже оформили НСЖ или планируют это сделать 28% родителей, в Пермском крае – 23%, в Новосибирской области – 20%, в Ростовской области – 19%, в Воронежской области, Санкт-Петербурге и Татарстане – по 18%.

Финансовое положение большинства россиян ухудшается год за годом. Летом TRT на русском писал, что для более-менее безболезненного накопления миллиона рублей обычному россиянину потребуется 20 лет, а на покупку квартиры он может потратить всю свою жизнь.