На вооружении российской армии находятся более 2 тысяч беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Министерства обороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса, передает ТАСС.

Президент РФ призвал продолжать работу над совершенствованием беспилотников, используя в том числе и применение искусственного интеллекта, и самых современных достижений техники.

Он отметил, что в этой работе следует шире опираться на собственный опыт, полученный при боевом применении БПЛА, а также аналитические данные.

Путин также заявил, что российские военные научились эффективно отражать атаки беспилотников.

Одновременно с этим российский лидер указал на важность развития беспилотной авиации. «Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас», – сказал Путин, уточнив, что имеет в виду атаки террористов с помощью беспилотников в Сирии.

Месяц назад директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявило намерении Москвы занять в среднесрочной перспективе 10% мирового рынка военных беспилотников. По его словам, сейчас активно продвигается на экспорт разведывательно-ударный дрон «Орион-Э».