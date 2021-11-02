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Путин назвал количество беспилотников в российской армии
Президент РФ заметил, что российские военные научились отражать атаки, при которых применяются БПЛА. Путин считает, что при развитии беспилотной военной авиации необходимо внедрять перспективные технологии, включая искусственный интеллект
Путин назвал количество беспилотников в российской армии
Путин назвал количество беспилотников в российской армии / Others
2 ноября 2021 г.

На вооружении российской армии находятся более 2 тысяч беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Министерства обороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса, передает ТАСС.

Президент РФ призвал продолжать работу над совершенствованием беспилотников, используя в том числе и применение искусственного интеллекта, и самых современных достижений техники.

Он отметил, что в этой работе следует шире опираться на собственный опыт, полученный при боевом применении БПЛА, а также аналитические данные.

Путин также заявил, что российские военные научились эффективно отражать атаки беспилотников.

Одновременно с этим российский лидер указал на важность развития беспилотной авиации. «Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас», – сказал Путин, уточнив, что имеет в виду атаки террористов с помощью беспилотников в Сирии.

Месяц назад директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявило намерении Москвы занять в среднесрочной перспективе 10% мирового рынка военных беспилотников. По его словам, сейчас активно продвигается на экспорт разведывательно-ударный дрон «Орион-Э».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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