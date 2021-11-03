В России пропал 37-летний туркменский оппозиционный активист Азат Исаков, проживающий в Московской области. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана» со ссылкой на главу оппозиционной группы «Туркмения, объединяемся» Чемен Оре, с которой он был на связи.

Перед тем, как перестать отвечать на звонки, Исаков оставил Оре сообщение: «Полиция пришла. Если найдут меня, могут забрать. Я спрятался». Последний раз активист выходил на связь 20 октября.

На данный момент поиски Исакова ни к чему не привели. Занимающиеся его пропажей адвокаты обратились к руководству МВД России с просьбой сообщить, был ли активист задержан и, если да, то где находится сейчас.

Азат Исаков прожил в России более 10 лет. В последние годы он выкладывал на YouTube оппозиционные видео под псевдонимом «Свободный туркмен». В конце апреля 2020 года он перестал скрываться и раскрыл свое имя, объяснив, что «устал боятся, молчать о несправедливости и проблемах выживания в Туркменистане». С тех пор, по словам Чемен Оре, туркменские спецслужбы неоднократно угрожали расправой как Исакову, так и членам его семьи, проживающим в республике, включая несовершеннолетнюю дочь.

31 июля 2020 года, опасаясь принудительной депортации в Туркменистан, Азат Исаков обратился за убежищем в России. По словам его родных, туркменские власти отказывали ему в выдаче паспорта.

Как писал TRT на русском, в мае 2021-го в России внезапно перестал выходить на связь активист таджикистанского оппозиционного движения «Группа 24» Рахматджон Махмаджон. Его коллеги сразу забили тревогу, опасаясь, что его, несмотря на гражданство РФ, могут силой доставить в Таджикистан – силовики делали так неоднократно.

Еще в 2019 году The Insider сообщал, что российские силовики периодически похищают и без каких-либо судебных решений выдают таджиков силовикам Рахмона, причем иногда, вопреки всем законам, выдавали и российских граждан. Тех же, кто прятался в Европе, российские власти выманивали на территорию России, чтобы похитить и передать в Таджикистан.

Российские полицейские приняли заявление о пропаже Махмаджона, а затем ответили руководителю «Группы 24» Сухробу Зафару, что Рахматджон Махмаджон покинул пределы РФ и «вылетел» рейсом из Домодедово. В сентябре 2021-го стало известно, что Рахматджон Махмаджон был приговорен к 20 годам лишения свободы решением Душанбинского городского суда.

Ранее TRT на русском писал, что власти России лишили гражданства и выдворили из страны 60-летнего имама, уроженца Таджикистана, Саиднуриддина Розикова, известного как Эшони Саиднуриддин. По утверждениям родственников, на исторической родине его обвиняют в связях с запрещенным в стране религиозным течением «Салафия».