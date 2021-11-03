В Бодруме Билл Гейтс и Джефф Безос устроили вечеринку на воде

В районе Бодрума были замечены роскошные яхты основателей Amazon Джеффа Безоса и Microsoft Билла Гейтса. В СМИ писали, что Гейтс в честь своего 66-летия пригласил Безоса на вечеринку на воде. Яхта основателя Amazon в длину 107 метров, в ширину – 16. У создателя Microsoft она ещё больше – 136 метров в длину, с 12-метровым бассейном на борту. #trtнарусском #биллгейтс #джеффбезос #яхта