ПОЛИТИКА
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В Бодруме Билл Гейтс и Джефф Безос устроили вечеринку на воде
В районе Бодрума были замечены роскошные яхты основателей Amazon Джеффа Безоса и Microsoft Билла Гейтса. В СМИ писали, что Гейтс в честь своего 66-летия пригласил Безоса на вечеринку на воде. Яхта основателя Amazon в длину 107 метров, в ширину – 16. У создателя Microsoft она ещё больше – 136 метров в длину, с 12-метровым бассейном на борту. #trtнарусском #биллгейтс #джеффбезос #яхта
В Бодруме миллиардеры устроили вечеринку на воде / Others
3 ноября 2021 г.
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