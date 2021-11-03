Жители Благовещенского района Алтайского края – члены «Единой России» массово выходят из партии, сообщает «Коммерсант».

Из 500 человек, которые состояли в местной организации, заявления о выходе написали более 120. Они считают, что «Единая Россия» недостаточно эффективно действует в ситуации с возможной сменой собственника предприятия «Кучуксульфат», являющегося градообразующим для поселка Степное Озеро, в котором проживает более 6 тысяч человек. Из партии выходят жители Степного Озера и поселка городского типа Благовещенка.

Генпрокуратура РФ в октябре инициировала деприватизацию «Кучуксульфата». На заводе сообщили об участившихся проверках контролирующих органов, которые мешают работе предприятия.

Местные партийцы обращались к руководству «ЕР» на всех уровнях, но проблему так и не решили. «Первыми начали выходить из партии работники завода, потом жители рабочего поселка Степное Озеро и часть жителей поселка городского типа Благовещенка, которые связаны с заводом. Для нас это не очень приятно, надеюсь, что будет найдено нормальное решение», – заявил секретарь местного отделения партии Андрей Алексеев.

«Мы беспокоимся – если придет новый собственник, поселок может просто умереть. Мы переживаем за себя, за своих детей, за будущее района. Потому что у нас район развивающийся, очень много вкладывают в него, особенно «Кучуксульфат», – рассказал один из написавших заявление Дмитрий Бекметов (бывший глава первичной ячейки «ЕР»).

Местные жители просили Общероссийский народный фронт и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева вмешаться в ситуацию вокруг завода, но им не смогли помочь. «Мы на последних выборах «Единую Россию» поддерживали. Людей агитировали в надежде. По округу мы победили, а получается, наши просьбы не слышат», – сказал Бекметов.

Первый секретарь краевого отделения «ЕР» и вице-спикер заксобрания Алтайского края Денис Голобородько заявил, что знает о сложившейся ситуации, и отметил, что партия понимает беспокойство жителей, но считает, что «их действия в большей степени призваны привлечь внимание федерального руководства».

Пока в краевом отделении партии не планируют торопиться с рассмотрением заявлений о выходе, «чтобы все могли трезво оценить ситуацию и принимать решения на холодную голову», – указал он.