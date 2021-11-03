Власти Узбекистана закупят в новых жилых массивах тысячу квартир для малоимущих семей и одиноких женщин, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.

На эти цели строительным организациям перечислят авансом 220 млрд сумов (более $20,5 млн). Мирзиёев подчеркнул важность поддержки малообеспеченных семей, предоставления им субсидий на первоначальный взнос и выплаты по процентам.

Глава государства также отметил, что за последние годы в рамках ипотечных программ в стране было построено 140 тысяч единиц жилья. При этом, подчеркнул он, масштабы жилищного строительства должны быть расширены, поскольку ежегодно в стране регистрируется около 300 тысяч браков, а в ближайшие 5 лет население страны вырастет до 38 млн человек (сейчас в стране живут 35 млн).

Для обеспечения жильем нуждающихся Мирзиёев поручил в каждом регионе республики начать возведение жилых массивов «Янги Узбекистон». Они должны строиться по принципу комплексного развития: в каждом из них одновременно будут возводиться промышленные объекты, сервисная и социальная инфраструктура. Министерству строительства совместно с хокимами областей поручено определить земельные участки в каждом регионе и разработать генеральный план строительства. В Каракалпакстане и областях уже в 2022 году планируется возвести 40 таких современных жилмассивов, а в ближайшие 5 лет в них будут обеспечены жильем свыше 250 тысяч семей, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Мирзиёев также сообщил, что с 2022 года ставка налога на прибыль для производителей цемента снижается с 20% до 15%, а налога на пользование недрами – в два раза. На год будет продлено действие льгот на импорт цемента. Все это должно привести к значительному снижению стоимости жилья.

Сегодня средняя цена квадратного метра жилплощади составляет 4,5 млн сумов (около $420). Для удержания на этом уровне стоимости жилья в новых массивах ежегодно из бюджета будет выделяться 1 трлн сумов (более $93,4 млн). Кроме того, в следующем году банкам на выдачу ипотечных кредитов в рамках строительства массивов «Янги Узбекистон» государство направит 15 трлн сумов (более $1,4 млрд).