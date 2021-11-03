В Стамбуле на настоящий момент проживают 1,18 миллиона иностранцев, в том числе 535 тысяч сирийцев, находящихся под временной защитой, заявил губернатор Стамбула Али Ерликая, передает Hürriyet Daily News.

Ерликая предоставил эти данные мэру города Экрему Имамоглу, который недавно заявил: в Стамбуле проживают 2,5 млн иностранцев, в том числе имеющие вид на жительство и беженцы.

По данным Ерликая, по состоянию на 1 ноября 2021 года в Стамбуле насчитывалось почти 645 тысяч иностранцев, имеющих вид на жительство, а также 535 тысяч сирийцев. В текущем году в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией власти приняли меры в отношении 52 тысяч иностранцев. Более 19 тысяч человек были высланы из Турции обратно в свои страны, указал Ерликая.

Главное управление миграции также опубликовало заявление в ответ на слова Имамоглу, подтвердив предоставленные Ерликая данные относительно иностранного населения в Стамбуле. В Управлении подчеркнули, что в городе насчитывается 2,4 тысячи иностранцев в качестве условных беженцев, и отметили, что по всей Турции 5,3 млн иностранцев, в том числе имеющих вид на жительство, находятся под временной защитой и являются беженцами.

По состоянию на октябрь 2021 года количество сирийцев, находящихся под временной защитой, составляло 3,7 млн человек. После Стамбула вторая по величине группа сирийского населения находится в юго-восточной провинции Газиантеп (почти 459 тысяч человек), далее следует соседняя провинция Хатай (437 тысяч человек).

Как писал ранее TRT на русском, Стамбул за январь-сентябрь 2021 года посетили5,8 млн иностранных туристов. В одном только сентябре в городе побывали почти 976 тысяч отдыхающих из других стран, что на 111% больше, чем за тот же месяц 2020 года.