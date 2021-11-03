В Чили назвали терактом инцидент с разбитым поездом

Грузовой поезд в Чили сошел с рельсов и загорелся вследствие намеренного повреждения ж/д путей. Власти назвали произошедшее терактом, в совершении которого подозревают группу коренного народа мапуче. Ранее они уже участвовали в поджогах домов и грузовиков. Так мапуче требуют вернуть им исконные земли, переданные компаниям лесного сектора. #Чили #поезд #trtнарусском