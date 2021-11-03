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В Чили назвали терактом инцидент с разбитым поездом
Грузовой поезд в Чили сошел с рельсов и загорелся вследствие намеренного повреждения ж/д путей. Власти назвали произошедшее терактом, в совершении которого подозревают группу коренного народа мапуче. Ранее они уже участвовали в поджогах домов и грузовиков. Так мапуче требуют вернуть им исконные земли, переданные компаниям лесного сектора. #Чили #поезд #trtнарусском
В Чили назвали терактом инцидент с разбитым поездом / Others
3 ноября 2021 г.
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