ПОЛИТИКА
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Концертный зал в Воронеже переоборудовали в центр ковид-диагностики
Временно закрытый Воронежский концертный зал переоборудовали под центр первичного осмотра при подозрении на COVID-19. В фойе разместились 10 врачей, которые проводят бесплатное обследование и делают экспресс-тесты. Попасть внутрь могут только люди с симптомами коронавирусной инфекции. #Воронеж #Россия #covid19
Концертный зал в Воронеже переоборудовали в центр ковид-диагностики / Others
3 ноября 2021 г.
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