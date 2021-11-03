Концертный зал в Воронеже переоборудовали в центр ковид-диагностики

Временно закрытый Воронежский концертный зал переоборудовали под центр первичного осмотра при подозрении на COVID-19. В фойе разместились 10 врачей, которые проводят бесплатное обследование и делают экспресс-тесты. Попасть внутрь могут только люди с симптомами коронавирусной инфекции. #Воронеж #Россия #covid19