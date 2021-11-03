ПОЛИТИКА
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Мужчина спрыгнул с моста, уходя от полиции
Во Флориде подозреваемый в угоне фургона, уходя от полиции, спрыгнул с моста в воду. Но далеко уплыть не смог. Нарушителя все равно задержали. Видео прыжка опубликовал Офис шерифа округа Ли. #флорида #сша #полиция
Во Флориде подозреваемый в угоне фургона, уходя от полиции, спрыгнул с моста в воду. Но далеко уплыть не смог. Нарушителя все равно задержали. Видео прыжка опубликовал Офис шерифа округа Ли. #флорида #сша #полиция / Others
3 ноября 2021 г.
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