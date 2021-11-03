Мужчина спрыгнул с моста, уходя от полиции

Во Флориде подозреваемый в угоне фургона, уходя от полиции, спрыгнул с моста в воду. Но далеко уплыть не смог. Нарушителя все равно задержали. Видео прыжка опубликовал Офис шерифа округа Ли. #флорида #сша #полиция