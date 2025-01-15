На заседании парламентской группы Партии справедливости и развития (AK Parti) президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности борьбы с терроризмом и укрепления мира в регионе. Он подчеркнул, что Турция продолжит действовать в Сирии ради защиты своих интересов, обеспечения безопасности и гуманитарной помощи.

«Участие Турции в делах соседней Сирии абсолютно оправдано и естественно», — отметил президент. — «Мы поддерживаем решение всех вопросов, в том числе проблем наших курдских братьев, и гарантируем их безопасность».

Эрдоган особо выделил угрозу со стороны террористической организации YPG, которая удерживает значительную часть сирийской территории. По его словам, Турция не допустит, чтобы шанс на полное искоренение терроризма был упущен.

«Террористическая организация YPG, присваивающая природные ресурсы Сирии, не сможет избежать печальной участи, если не разоружится и не самораспустится», — заявил он.

Президент также обратился к международным игрокам, подчеркнув недопустимость агрессии на сирийских территориях, особенно со стороны Израиля и других внешних сил.

«Пусть все уберут руки от региона. Вместе с нашими сирийскими братьями мы быстро расправимся с ДАЕШ, YPG и другими террористическими организациями», — добавил Эрдоган.

Турецкий лидер также коснулся темы прекращения огня в Газе, назвав это ключом к долгосрочному миру и стабильности в регионе. Президент выразил надежду на положительные результаты переговоров между Израилем и ХАМАС.

Эрдоган завершил выступление словами о сплочении турецкого народа, независимо от этнической принадлежности, и призвал к укреплению братства.

«Сегодня — день братства. Сегодня — время открыть двери к миру и спокойствию. Пусть победителями будем не империалисты, а мы — без различий между курдами, турками, туркменами и арабами», — подчеркнул он.

Президент также предупредил, что если террористическая организация не ответит на призывы к миру, Турция достигнет своих целей другими методами.

«Мы хотим оставить оружие в прошлом, разрушить барьеры терроризма и объединить весь наш народ», — резюмировал Реджеп Тайип Эрдоган.