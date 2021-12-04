ПОЛИТИКА
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79-летний паралимпиец из Казахстана преодолел на коляске тысячи километров
Евгений Тетюхин из Казахстана с детства на костылях. Из-за перенесенного полиомиелита он не может самостоятельно передвигаться. Но болезнь не помешала ему путешествовать, стать кандидатом филологических наук, мастером спорта, а еще принять участие в Паралимпийских играх. #Казахстан #паралимпиец #полиомиелит
79-летний паралимпиец из Казахстана преодолел на коляске тысячи километров / Others
4 декабря 2021 г.
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