79-летний паралимпиец из Казахстана преодолел на коляске тысячи километров

Евгений Тетюхин из Казахстана с детства на костылях. Из-за перенесенного полиомиелита он не может самостоятельно передвигаться. Но болезнь не помешала ему путешествовать, стать кандидатом филологических наук, мастером спорта, а еще принять участие в Паралимпийских играх. #Казахстан #паралимпиец #полиомиелит