3 ноября 2021 года в Абудже командующий ВМС Нигерии вице-адмирал Аввал Гамбо подписал контракт с частной турецкой судостроительной компанией Dearsan Shipyard Limited на поставку двух патрульных кораблей нового проекта.

Корабли должны быть переданы ВМС Нигерии в течение 37 месяцев с момента подписания контракта – к декабрю 2024 года.

Как отмечают местные ресурсы, контракт заключен на постройку двух 76-метровых патрульных кораблей проекта OPV 76 разработки Dearsan Shipyard. Это первый известный заказ кораблей такого проекта. По данным Dearsan Shipyard, корабль имеет полное водоизмещение 1200 тонн, длину 76,6 м, ширину 11 м и осадку 2,9 м.

Энергетическая установка двухвальная дизельная, включает четыре дизельных двигателя MAN 18VP185 мощностью по 5500 л.с. Максимальная скорость хода – 28 узлов. Экипаж состоит из 43 человек.

На корабле имеется взлетно-посадочная площадка для среднего вертолета, а из вооружения – 40 мм артиллерийская установка Leonardo OTO Marlin 40, кормовая дистанционно управляемая артиллерийская установка меньшего калибра и пара пулеметных установок.

Ранее Dearsan Shipyard строила корабли и катера для Туркменистана, например, большие 400-тонные сторожевые катера проекта NTPB и корвет Deniz Han проекта С92, который был введен в состав ВМС республики сравнительно недавно – 11 августа 2021-го.