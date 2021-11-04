Китайцы массово скупают продукты питания на зиму

Жители Китая начали опустошать полки супермаркетов после совета правительства запастись продуктами на случай ЧС. Такое заявление власти делают раз в сезон, но в условиях пандемии жители страны воспринимают его с особой обеспокоенностью. У супермаркетов образуются очереди и давка. Люди скупают овощи, крупы и масло. #trtнарусском #Китай #паника #продукты #еда #covid19