ПОЛИТИКА
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Китайцы массово скупают продукты питания на зиму
Жители Китая начали опустошать полки супермаркетов после совета правительства запастись продуктами на случай ЧС. Такое заявление власти делают раз в сезон, но в условиях пандемии жители страны воспринимают его с особой обеспокоенностью. У супермаркетов образуются очереди и давка. Люди скупают овощи, крупы и масло. #trtнарусском #Китай #паника #продукты #еда #covid19
Китайцы массово скупают продукты питания на зиму / Others
4 ноября 2021 г.
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