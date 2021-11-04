Окружной суд Тель-Авива вынес временное постановление, запрещающее аукционному дому Tzolmans продавать с молотка комплект печаток, который в нацистском концлагере Освенцим использовался для нанесения номеров на руку заключенных.

Следующее заседание суда по данному делу состоится 16 ноября, пишет Haaretz. Это означает, что запланированная на следующую неделю продажа лота, являющегося историческим свидетельством Холокоста, не состоится.

Иск в суд подала организация, объединяющая израильтян, переживших Холокост. В нем подчеркивается, что место печаток – в Мемориальном центре, увековечивающем память жертв Холокоста. По убеждению истцов, такой артефакт в принципе не может находиться в частной собственности.

Председатель израильского национального мемориала Холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даян назвал действия аукционного дома аморальными. По его мнению, подобные предметы нужно передавать музеям, а не предлагать покупать их коллекционерам. Глава Европейской еврейской ассоциации Менахем Марголин, в свою очередь, обратился по поводу происходящего к министру юстиции Израиля – он призвал остановить этот «гадкий» процесс.

Лот, вызвавший скандал, состоит из 14 предметов, в том числе восьми штампов и буклета с инструкциями от немецкого производителя Aesculap. Его стартовая цена на аукционе – $10. На 2 ноября ставка уже превысила $3 тысячи. А организаторы аукциона планировали продать лот за $30-40 тысяч. По данным аукционного дома, выставленный на продажу набор – один из трех известных. Второй хранится в Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге, третий – в музее Освенцима в Польше.

Аукционист Меир Цольман, возглавляющий аукционный дом Tzolmans, заявил, что выставил на продажу лот, чтобы повысить осведомленность людей об истории. «Я последний, кого можно обвинить в недооценке и умалении значения Холокоста. Перед продажей я хочу убедиться, что предмет окажется в нужных руках и поможет сохранить память о трагедии», – заявил он газете The Times of Israel. Цольман добавил, что является внуком переживших Холокост евреев.