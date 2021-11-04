Баку продолжает по дипломатическим каналам обсуждать с партнерами создание механизма регионального сотрудничества «3+3» с участием трех закавказских республик – Армении, Азербайджана и Грузии, а также России, Ирана и Турции, заявил ТАСС помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Этот формат определяет направления дальнейшего сотрудничества в регионе. На данный момент по этому поводу идут контакты по дипломатическим каналам. В целом Азербайджан поддерживает этот процесс. Мы готовы на основе этого формата продолжить наши дискуссии и создать новый механизм, платформу регионального сотрудничества», – сообщил помощник Алиева.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку никогда не отказывался от переговоров с Ереваном для нормализации отношений.

«Азербайджанская сторона никогда не отказывалась от переговоров. Мы всегда откликались на призывы к переговорам. Наша позиция справедлива. Мы всегда готовы нормализовать отношения на основе международных норм и принципов», – цитирует Байрамова «Интерфакс».

Глава дипломатии республики подчеркнул, что в этом вопросе Баку открыт для проведения встреч на различном уровне и не исключил возможность таких встреч в будущем. «Если для этого нужно проводить встречи, мы открыты к ним», – добавил он.

Байрамов также подчеркнул, что считает ненормальным отсутствие делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

С инициативой о шестистороннем формате сотрудничества (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив о готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе.

Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва работает с коллегами из Армении, а также рассчитывает, что и Грузия выскажет заинтересованность в создании такого механизма. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани 8 октября заявил, что Тбилиси должен быть представлен в новом переговорном формате хоть каким-то образом, несмотря на существующие разногласия с Россией. Это заявление вызвало резкую критику со стороны оппозиции. В МИД Армении заявляли, что решения об участии в данном формате Ереван пока не принял.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку после завершения конфликта в Карабахе выступил с рядом предложений по нормализации отношений с Ереваном, но до сих пор не получил ответа от Армении на эти предложения.

Алиев сообщил, что Азербайджан также предложил начать процесс демаркации и делимитации границы с Арменией, чтобы обеспечить территориальную целостность двух стран. «Это все соответствует международным нормам, но, к сожалению, и этот вопрос пока не нашел своего решения», – сказал он.

По его словам, Азербайджан в нормализации отношений с Арменией проявляет максимальный конструктивизм. «Азербайджан проявляет максимальный конструктивизм, и это несмотря на то, что территория страны около 30 лет находилась под оккупацией и подверглась большим разрушениям. Мы должны смотреть в будущее и обеспечить его как прогнозируемое и быть готовыми к крупномасштабному сотрудничеству», – заявил азербайджанский президент.

Алиев подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от позиции Армении. «Наша позиция определенно ясная. Мы готовы к началу мирных переговоров и к подписанию мирного соглашения. Мы хотим перевернуть эту страницу и определить границы, но, как видите, от Армении нет ответа. Можно сказать, что целый год они сохраняют молчание. Я думаю, что они не смогут оказать сопротивление конструктивной позиции Азербайджана. Если в течение многих лет, когда велись переговоры, они бы нас послушали и вели бы себя как нормальные люди, то сейчас этого всего бы не было», – заключил Алиев.